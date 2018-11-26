- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع المسابقات: بسبب الصيانة .. نقل ثلاث مباريات لملاعب آخرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أصدرت لجنة المسابقات قراراً بتأجيل مباراة الفتح والحزم ضمن الجولة 12 من دوري كأسالأمير محمد بن سلمان للمحترفين لتقام يوم السبت 8 ديسمبر بدلًا من يوم الجمعة.
هذا وقررت اللجنة ولوجود أعمال صيانة في ملعب مدينة الملك عبدالله ببريدة نقل ثلاث مباريات من
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على النحو التالي:
| نقل مباراة التعاون والفتح ضمن الجولة 11 إلى ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء وإقامتها في الساعة 5:25 مساءً.
نقل مباراة الرائد والباطن ضمن الجولة 11 إلى ملعب نادي الباطن وإقامتها فيالساعة 5:40 مساءً.
نقل مباراة الحزم والاتحاد ضمن الجولة 11 إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة وإقامتها فيالساعة 6:15 مساءً.
المسابقات: بسبب الصيانة .. نقل ثلاث مباريات لملاعب آخرىصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-26
أصدرت لجنة المسابقات قراراً بتأجيل مباراة الفتح والحزم ضمن الجولة 12 من دوري كأسالأمير محمد بن سلمان للمحترفين لتقام يوم السبت 8 ديسمبر بدلًا من يوم الجمعة.
هذا وقررت اللجنة ولوجود أعمال صيانة في ملعب مدينة الملك عبدالله ببريدة نقل ثلاث مباريات من
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على النحو التالي:
| نقل مباراة التعاون والفتح ضمن الجولة 11 إلى ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء وإقامتها في الساعة 5:25 مساءً.
نقل مباراة الرائد والباطن ضمن الجولة 11 إلى ملعب نادي الباطن وإقامتها فيالساعة 5:40 مساءً.
نقل مباراة الحزم والاتحاد ضمن الجولة 11 إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة وإقامتها فيالساعة 6:15 مساءً.
26 نوفمبر 2018 - 18 ربيع الأول 1440
06:33 PM
في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
أصدرت لجنة المسابقات قراراً بتأجيل مباراة الفتح والحزم ضمن الجولة 12 من دوري كأسالأمير محمد بن سلمان للمحترفين لتقام يوم السبت 8 ديسمبر بدلًا من يوم الجمعة.
هذا وقررت اللجنة ولوجود أعمال صيانة في ملعب مدينة الملك عبدالله ببريدة نقل ثلاث مباريات من
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على النحو التالي:
| نقل مباراة التعاون والفتح ضمن الجولة 11 إلى ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء وإقامتها في الساعة 5:25 مساءً.
نقل مباراة الرائد والباطن ضمن الجولة 11 إلى ملعب نادي الباطن وإقامتها فيالساعة 5:40 مساءً.
نقل مباراة الحزم والاتحاد ضمن الجولة 11 إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة وإقامتها فيالساعة 6:15 مساءً.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، المسابقات: بسبب الصيانة .. نقل ثلاث مباريات لملاعب آخرى ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن المسابقات: بسبب الصيانة .. نقل ثلاث مباريات لملاعب آخرى على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .