المسابقات: بسبب الصيانة .. نقل ثلاث مباريات لملاعب آخرى

محمد بن مسعود - الدمام - في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

أصدرت لجنة المسابقات قراراً بتأجيل مباراة الفتح والحزم⁩ ضمن الجولة 12 من دوري كأسالأمير محمد بن سلمان للمحترفين لتقام يوم السبت 8 ديسمبر بدلًا من يوم الجمعة.

هذا وقررت اللجنة ولوجود أعمال صيانة في ملعب مدينة الملك عبدالله ببريدة نقل ثلاث مباريات من

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على النحو التالي:

‏| نقل مباراة التعاون والفتح⁩ ضمن الجولة 11 إلى ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء وإقامتها في الساعة 5:25 مساءً.

‏ نقل مباراة الرائد والباطن⁩ ضمن الجولة 11 إلى ملعب نادي الباطن وإقامتها فيالساعة 5:40 مساءً.

‏ نقل مباراة الحزم والاتحاد⁩ ضمن الجولة 11 إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة وإقامتها فيالساعة 6:15 مساءً.