عام / جامعة الباحة تنظم ورشة "مهارات صياغة المبادرات والبرامج التنفيذية"
الباحة 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واس
نظّمت جامعة الباحة ممثّلة بوكالة الجامعة للتطوير الأكاديمي وخدمة المجتمع وإدارة التخطيط الاستراتيجي اليوم, ورشة عمل بعنوان "مهارات صياغة المبادرات والبرامج التنفيذية"، بحضور وكلاء الكليات، وقادة العمل الإداري بالجامعة, وذلك بالمدينة الجامعية.
وبدأت الورشة بكلمة من المشرف على إدارة التّخطيط الاستراتيجي بالجامعة الدكتور عبدالعزيز بن أحمد حنش الزهراني، أشار فيها إلى أهميّة عقد مثل هذه الورشة لما لها من أثرٍ جوهري في بناء وتحديث الخطّة الاستراتيجيّة للجامعة لتواكب رؤية 2030, موضحًا أنّ الورشة تأتي ضمن جهود الجامعة الرامية إلى تحديث وتطوير خطتها الاستراتيجيّة.
يذكر أنّ الورشة تعدّ الرابعة ضمن سلسلة ورش العمل المزمع إقامتها داخل الجامعة بهدف الوصول إلى تشخيص دقيق لبيئة العمل سواءً على المستوى الداخلي أو الخارجي, كما تطرقت الورشة إلى تطوير البيئة الأكاديمية، وتعزيز الشراكة الفاعلة مع المجتمع، بالإضافة إلى دعم البحث العلمي وتطويره، وتنمية الموارد الذاتية للجامعة.
// انتهى //
19:47ت م
0274
شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية اليوم / جامعة الباحة تنظم ورشة "مهارات صياغة المبادرات والبرامج التنفيذية" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .