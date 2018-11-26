السعودية اليوم / المهندس الراجحي يرأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم

الرياض 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واسرأس معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم, الاجتماع الأول لمجلس إدارة اللجنة في دورته الجديدة, بحضور أعضاء مجلس الإدارة, وذلك في مقر الوزارة بالرياض.ورحب معالي المهندس الراجحي بأعضاء مجلس الإدارة, مثمنًا جهود الأعضاء السابقين وما قدموه خلال المرحلة السابقة من عمل للجنة.واستُعرض خلال الاجتماع عرض مرئي تعريفي عن اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" وأهدافها،من جهته, أشار الأمين العام للجنة فهد بن عبدالله الراجح، إلى أن المجلس ناقش عددًا من الموضوعات المطروحة في جدول الأعمال, يأتي في مقدمتها اختيار مدير عام السجون اللواء محمد بن علي أحمد.من جانبه, استعرض وكيل وزارة العمل للتنمية الاجتماعية عضو مجلس إدارة اللجنة رئيس اللجنة التنفيذية سليمان بن عبدالعزيز الزبن، آخر المستجدات بشأن تطوير الاستراتيجية الشاملة للجنة وفروعها، وتحديد مستقبل منظومة العمل بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030, وأهداف برنامج التحول الوطني من المنظور الرعوي إلى التنموي.وناقش المجلس مشروع الموازنة التقديرية المقترحة للعام المالي 2019م, الذي جرى التوجيه بإقرارها.وفي الختام قدم أمين عام اللجنة شكره وتقديره لمعالي الوزير رئيس اللجنة على حرصه واهتمامه وتوجيهاته بتطوير أعمال اللجنة, مقدمًا شكره لأعضاء اللجنة على حضورهم وتفاعلهم.// انتهى //19:46ت م0273