السعودية اليوم / ولي عهد أبوظبي يلتقي وزراء دول الكاريبي

عام / ولي عهد أبوظبي يلتقي وزراء دول الكاريبي
دبي 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واس
التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الاماراتي، عددًا من وزراء دول الكاريبي ، على هامش مشاركتهم بمنتدى التعاون الإماراتي الكاريبي الذي اختتمت أعماله اليوم في دبي.
وجرى خلال اللقاء بحث فرص الشراكة بين دولة الإمارات ودول حوض الكاريبي وسبل تطوير علاقات التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات كافة ومنها الاستثمارية والتجارية والاقتصادية والطيران والطاقة المتجددة.
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19:38ت م
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