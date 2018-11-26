السعودية اليوم / مدير تعليم الطائف يدشن ملتقى التعليم الأهلي والأجنبي

الطائف 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واسدشن مدير عام تعليم الطائف طلال بن مبارك اللهيبي اليوم، ملتقى التعليم الأهلي وفق برنامج التحوّل الوطني 2020 "مستقبل واعد وتنمية مستدامة"، الذي ينظمه مكتب التعليم الأهلي والأجنبي بتعليم الطائف، بمشاركة ممثلي مكتب العمل, وصندوق الموارد البشرية, والمدارس الأهلية بالمحافظة، حيث يستمر لمدة يومين, يتخلله عدد من الزيارات الميدانية للمدارس.ويتضمن الملتقى طرح عدد من أوراق العمل تتعلّق بدور التعليم في تحقيق التحوّل الوطني "الاستثمار الأمثل"، والثقافة العمالية "سوق عملٍ واعٍ"، ودعم صندوق الموارد البشرية للمعلمين والمعلمات وما بعده "هدف"، إضافة إلى التعريف بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ودورها في دعم التعليم الأهلي، وتسليط الضوء على خدمات وزارة العمل في نطاقات حماية الأجور ونقل الخدمات.وأوضح المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف أن الجهود المبذولة في خدمة الطلاب بين التعليم الحكومي والتعليم الأهلي يحقق مراكز متقدمة في الانضباط، مبينًا أن هناك عينات مشرّفة اتحدت من أجل خدمة العملية التعليمية والتربوية.وأشار إلى أن التعليم الأهلي يحقق كل عام تطور وإنجازات كبيرة؛ نتيجة الرسالة التربوية العظيمة التي يحملها ملاك ومستثمري التعليم الأهلي، وتلك الجهود جميعها تؤدي إلى وصول الطلاب والطالبات إلى مراكز متقدمة وتحقيق رؤية المملكة في المجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر والوطن الطموح.// انتهى //19:34ت م0265