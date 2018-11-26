السعودية | مجلس الوزراء البحريني يُرحب بزيارة ولي العهد

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:32 مساءً, 26 نوفمبر 2018 م

المناطق - واس

رحب مجلس الوزراء بمملكة البحرين ، بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ، مؤكدًا أهمية هذه الزيارة التي تأتي في إطار العلاقات الأخوية المتجذرة تاريخيًا والمتميزة بين البلدين وشعبيهما الشقيقين، في إطار حرص قيادتي البلدين على التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا والموضوعات وبما يعزز تعاونهما المشترك في مختلف المجالات.

ونوه خلال جلسته التي عقدت اليوم برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين، بالدور المحوري للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، معربًا عن اعتزازه وتقديره لمواقف المملكة العربية السعودية الداعمة لمملكة البحرين في مختلف المجالات.