شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد وملك البحرين يدشنان خط أنابيب النفط الجديد والان نبدء بالتفاصيل

دشن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم خط أنابيب النفط الجديد بتعاون سعودي بحريني بين أرامكو السعودية وبابكو البحرينية بمعدل ضخ يبلغ حاليا 220 ألف برميل يوميا، وبسعة قصوى تصل إلى 350 ألف برميل يوميا، وبطول يبلغ 110 كم يربط بين معامل بقيق السعودية ومصفاة باكو البحرينية .

وكان حفل التدشين قد بدئ بالسلام الملكي السعودي والبحريني ، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم.

بعد ذلك ألقى وزير النفط البحريني الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة كلمة استعرض خلالها مسيرة التعاون بين البلدين في المجال النفطي.

ثم شاهد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القاعد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين والحضور، عرضاً تاريخياً عن التعاون السعودي البحريني في المجال النفطي منذ البدايات حتى وقتنا الحاضر .

وفي ختام الحفل تجول جلالة ملك البحرين وسمو ولي العهد في المعرض التاريخي للنفط.