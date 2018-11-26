شكرا لقرائتكم الحوشاني: تكريم أبناء الشهداء واجب وطني وإنساني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعرب مدير مهرجان اليوم العالمي للطفل، فهد بن صالح الحوشاني عن سعادته بنجاح المهرجان هذا العام مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلتها الفرق التنظيمية وتعاون العاملين في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض. وما قدمته الجهات المشاركة من فعاليات وورش ومسرحيات ودورات وغيرها.

وأوضح أن إدارة المهرجان حرصت على أن تخرج الفعاليات بالمأمول منها وتحقيق الأهداف التي من خلالها تم تنظيمه، حيث حظي المهرجان بحضور سعادة الأستاذ عبد الله بن حسن الكتاني المشرف العام على وكالة الوزارة للشؤون الثقافية والذي أبدى إعجابه وسعادته بما شاهده في المهرجان .

وذكر الحوشاني أن إقامة مهرجان الطفل في دورته الحادية عشرة هدف إلى بث ثقافة حقوق الطفل، وإكساب الطفل مهارات إبداعية وفنية، مؤكدًا أن تنظيمه خلال الدورات العشر السابقة كان له دور في تمهيد الطريق لتكريس حضور الطفل وثقافة الطفل لدى الكثير من الجهات الحكومية والخاصة ،من خلال النجاح الذي حققه على مستويات مختلفة والأصداء التي أحدثها في مجالات متنوعة.

وعن تكريم أبناء وبنات الشهداء قال الحوشاني “إن هذا واجب وطني وإنساني يلتزم به المهرجان منذ عدة سنوات ..وهو استجابة طبيعية للجهود والتضحيات التي قدمها آباؤهم رحمهم الله لهذا الوطن وأبنائه”، سائلا الله العلي القدير أن ينصر أبطالنا في الحد الجنوبي، وقال: “هم يضحون هناك لننعم نحن هنا بالأمن والأمان”.

وأضاف يحتوي المهرجان الذي أقيم هذا العام تحت شعار “11 سنة من البهجة” العديد من الفعاليات كالعروض المسرحية من المدارس وفرق استعراضية ومشاركة لجهات حكومية وأهلية تعرض ما يخص الأطفال وتشجيعهم على القراءة إلى جانب ورش العمل وعروض الأفلام، مشيرا إلى أن المهرجان لم يغفل الموهوبين حيث أتيحت لهم الفرصة لعرضها وإبرازها.

كما شاركت 55 مدرسة في تقديم عروضها من خلال مسابقة خاصة بهم، إضافة لعروض السفارات الدول الشقيقة والصديقة، والعروض المسرحية وشملت مسرحية “ألف ليلة وليلة”، ومسرحية “غابتنا” من تأليف منذر النغيص من لجنة المسرح بجمعية الثقافة والفنون.

وأشار الحوشاني إلى أن إدارة المهرجان قدمت أوبريت استعراضيًا إنشاديًا للأطفال إهداء منها لهم في يومهم العالمي بعنوان “هيا نغني للحياة” حيث قام بتأليف كلماته وإخراجه ولحنه الملحن وائل عاطف وقام بأدائه المنشد زياد القاضي.

وبين أن المهرجان حظي خلال أيامه الثلاثة بحضور كبير من الزوار قارب ٧٠٠٠ زائر معظمهم من طلاب المدارس اكتظت بهم جنبات مركز الملك فهد الثقافي واستمتعوا بالفعاليات والبرامج التي تم تقديمها.

وقدم الحوشاني في نهاية تصريحه شكره وتقديره لوكالة الوزارة للشؤون الثقافية ولمركز الملك فهد الثقافي بالرياض على الدعم والمتابعة الكبيرين اللذين حظي بهما المهرجان.

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