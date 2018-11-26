شكرا لقرائتكم 377 شخصًا يشهرون إسلامهم في جاليات البديعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أسهم 8 دعاة من المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في البديعة – غرب الرياض- في إشهار 377 شخصًا إسلامهم خلال شهر صفر الماضي عبر الزيارات الميدانية التي قاموا بها في نطاق عمل المكتب الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وكرم المدير التنفيذي للمكتب الشيخ فؤاد بن عبد الرحمن الرشيد أمس العاملين في برنامج “نضرة” الذي يعد أحد البرامج الدعوية المبتكرة في مجال الدعوة في المكتب، خلال الحفل الذي حضره مدير الشؤون الإدارية في المكتب الشيخ أحمد الهويشل الذي سلمهم شهادات التقدير، كما حضره دعاة المكتب وعدد من المسلمين الجدد.

وأكد الرشيد على أهمية هذه البرامج المبتكرة في الدعوة إلى الله في ظل المتغيرات والطفرات التقنية وتعدد الوسائل التي تيسر على الداعية دعوته وتجد القبول من غير المسلمين، مشيرا إلى أهمية دراسة المعوقات التي تعيق العمل الدعوي وتسهيل مهمة الدعاة وتحقيق أهدافهم لنشر الإسلام وتبيان سماحته ووسطيته، كما وجه الشيخ الرشيد كلمة للدعاة شدد خلالها على أهمية الإخلاص في القول والعمل وتكثيف الأعمال والجهود في مجال الدعوة.

من جانبه قال الشيخ علي الزهراني المشرف على برنامج “بصيرة” إن دعاة البرنامج في المكتب الذين ينتمون لعدة دول إسلامية يقومون بعشر جوالات أسبوعية على الأماكن المستهدفة في نطاق عمل المكتب بواقع 40 ساعة أسبوعيًا، مشيرًا إلى أن جهودهم أثمرت في دخول 377 شخصًا في الإسلام.

وأشار إلى أن البرنامج يستهدف كل الجاليات غير المسلمة وأن الدعاة الذين يتقنون عدة لغات قادرين على الدعوة بطرق ابتكارية ويملكون من القدرات والخبرات التي تمكنهم في تنفيذ أعمالهم بشكل جيد.

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