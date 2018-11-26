ولي العهد في بلده الثاني مصر .. حفاوة شعبية ورسمية وتطلعات طموحة

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جدة - خالد شويل - استبق العديد من المواطنين السعوديين والمصريين الزيارة الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد وزير الدفاع نائب رئيس مجلس الوزراء، لجمهورية مصر العربية اليوم، بالتأكيد على عمق العلاقات السعودية المصرية ودور ولي العهد في تعزيزها.

وعبر الوسم “ولي العهد في بلده الثاني مصر ” الذي أطلقته سفارة المملكة في القاهرة جاءت آلاف التغريدات التي احتفت بهذه الزيارة الكريمة والتي تعكس مدى وعي الشعب في البلدين بأهمية تطوير هذه العلاقات ودورها في الحفاظ على استقرار المنطقة.

الرئاسة المصرية ترحب بولي العهد في وطنه الثاني

وكانت رئاسة الجمهورية قد عبرت عن ترحيبها بزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المقررة اليوم إلى القاهرة والتي تستغرق يومين يعقد خلالها جلسة مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: يصل اليوم إلى القاهرة، صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزير ولي عهد المملكة العربية السعودية، في زيارة لوطنه الثاني مصر تستغرق يومين.

وأضاف أنه من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد جولة مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

مطار القاهرة يتزين انتظارًا للضيف الكريم

شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، استعدادات مكثفة لاستقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي سيصل القاهرة في ثالث محطات جولته الخارجية التي بدأها بالإمارات ثم البحرين.

وقامت سلطات مطار القاهرة، بتمشيط المنطقة وإخلاء جراج السيارات المقابل لاستراحة رئاسة الجمهورية، وتم وضع الأعلام المصرية والسعودية على الطريق المؤدي إلى الصالة الرئاسية بالمطار كما تم تزيين الشوارع المؤدية إلى قصر الاتحادية بعلمي المملكة ومصر.

الزيارة السادسة والثانية منذ ولاية العهد

وتعد هذه الزيارة هي السادسة في تاريخ زيارات ولي العهد للقاهرة، حيث كانت آخر زيارة له في مارس الماضي حيث شهد التوقيع على العديد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.

وكانت الزيارة الرابعة في عام 2016 حيث شهد توقيع 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم، أهمها إنشاء منطقة تجارة حرة في سيناء، وكان وقتها يشغل منصب ولي ولي العهد ووزير الدفاع. وشهد عام 2015 ثلاث زيارات من جانب الأمير محمد بن سلمان للقاهرة، كانت الأولى في أبريل 2015 حيث كان يشغل منصب وزير الدفاع ورئيس الديوان الملكي والمستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وفي يوليو 2015، وصل الأمير محمد بن سلمان للقاهرة وذلك للاتفاق على آليات تنفيذية عُرفت بـ”إعلان القاهرة”، وكان وقتها يشغل منصب ولي ولي العهد والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع .أما ثالث زيارة لمصر فكانت في ديسمبر 2015، حيث أطلق أعمال المجلس التنسيقي الثاني لإعلان القاهرة.

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