شكرا لقرائتكم الليلة الحجازية تستقطب العائلات بمهرجان سامريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - يواصل مهرجان القرية السعودية ” سامريات ” فعالياته لليوم السابع بأنشطة منوعة على المسرح الذي احتضن مشاركات منوعة من بينها، الرسم وعروض الخفة والفنون.

وأقيمت فعالية الليلة الحجازية يوم الخميس على المسرح الرئيسي بالهواء الطلق وبمشاركات فنية بأصوات سعودية أحيت من خلالها الطرب الحجازي والفن السعودي بحضور جماهيري كبير .

واستمتع من خلالها العائلات بالأمسية الفنية التي قدم فيها الفنانان فيصل العمري ومحمد نهار أغاني من التراث الحجازي بمصاحبة مجموعة من كبار العازفين نالت على استحسان الحضور.

كما أسهمت منطقة الأكلات الشعبية في خلق أجواء رائعة امتزجت بالموروث السعودي بالعادات والتقاليد في عرض منتجات شعبية بأكثر من 10 عارضات فيما يخص هذه الأكلات .

واحتضنت الفعالية العديد من عرض منتجات العطور الفاخرة وعرض المواهب والصناعة اليدوية بالإضافة إلى الأزياء النسائية من عبايات وإكسسوارات حظيت بإقبال من النساء والعائلات.

من جانبها عبرت مديرة فرع الرياض بالجمعية السعودية للثقافة والفنون الأميرة الجوهرة بنت فيصل بن مساعد، عن سعادتها بانطلاق فعالية القرية السعودية ، مؤكدة أن فكرة القرية السعودية انبثقت من أهداف ورؤية المملكة 2030 ، بدعم شباب وفتيات الوطن الطموحين .

وأوضحت أن الجمعية تسعى لخدمة المواهب التي تزخر بها المملكة ، ودعمها واحتضانها وتطويرها بالصورة المأمولة والوصول معاً إلى العالمية، مؤكدة أن أبواب الجمعية متاحة للجميع لاستقبال الآراء والأفكار لرسمها على أرض الواقع في الفترة المقبلة، واعدةً بالمزيد من الأنشطة التي تعكس الاعتزاز بالثقافة الأصيلة, وقدرة شباب الوطن على التعبير بها بطرق إبداعية.

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