شكرا لقرائتكم عبر 25 ألف زيارة.. الرعاية المنزلية تصل لـ4230 مريضًا بعسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أوضحت صحة منطقة عسير أن عدد المرضى الذين تم تقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية التأهيلية والوقائية والعلاجية لهم بلغ 4230 مريضًا خلال عام.

وقالت إن عدد الزيارات الميدانية للمرضى بلغ أكثر من 25 ألف زيارة منزلية من خلال 24 فريقًا طبيًا موزعين على 20 مستشفى بالإضافة إلى مركز الرعاية الصحية المنزلية بصحة عسير.

وساهمت الأجهزة الطبية التي تم تأمينها للمستفيدين من خدمات الرعاية الصحية المنزلية، عبر وزارة الصحة أو الجهات التي أبرمت معها اتفاقيات شراكة مجتمعية في زيادة معدل دوران الأسرة بمستشفيات المنطقة إلى حد كبير.

وكان من أهم الأجهزة الطبية التي تم تأمينها خلال العام الماضي 210 أسرة طبية ، و216 مرتبة هوائية، و 190 كرسيًا متحركًا ، و175 جهازًا كهربائيًا لتوليد الأكسجين ، و162 جهازًا لقياس نسبة الأكسجين في الدم و 66 أسطوانة أكسجين و16 رافعة كهربائية ، بالإضافة إلى 172 جهازًا متنوعًا لقياس ضغط الدم وشفط البلغم وقياس الحرارة، وبخار نيبولايزر ، وأجهزة مساعدة على المشي.

جدير بالذكر أن إدارات وأقسام الرعاية الصحية المنزلية تقوم بتوفير الرعاية للمرضى بمشاركة أفراد عائلاتهم، وتوفير ما يحتاجه المرضى من أدوية ومستلزمات وأجهزة حسب الإمكانات والأنظمة مما له الأثر الإيجابي للمريض ؛ نفسياً واجتماعياً وصحياً

صرح بذلك المتحدث الرسمي لصحة عسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع.

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