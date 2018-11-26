شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء البحريني: زيارة محمد بن سلمان تعزز التعاون المشترك والعلاقات الأخوية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المنامة)

رحب مجلس الوزراء بمملكة البحرين، بزيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مؤكداً أهمية هذه الزيارة التي تأتي في إطار العلاقات الأخوية المتجذرة تاريخيًا والمميزة بين البلدين وشعبيهما الشقيقين، في إطار حرص قيادتي البلدين على التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا والموضوعات وبما يعزز تعاونهما المشترك في مختلف المجالات.

ونوه خلال جلسته التي عقدت اليوم (الاثنين) برئاسة رئيس الوزراء بمملكة البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بالدور المحوري للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد، معرباً عن اعتزازه وتقديره لمواقف المملكة العربية السعودية الداعمة لمملكة البحرين في مختلف المجالات.