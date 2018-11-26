مجلس الوزراء البحريني يرحب بزيارة ولي العهد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - المنامة

رحب مجلس الوزراء بمملكة البحرين، بزيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، مؤكدا أهمية هذه الزيارة التي تأتي في إطار العلاقات الأخوية المتجذرة تاريخيا والمتميزة بين البلدين وشعبيهما الشقيقين، في إطار حرص قيادتي البلدين على التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا والموضوعات وبما يعزز تعاونهما المشترك في مختلف المجالات.

ونوه خلال جلسته التي عقدت اليوم برئاسة رئيس الوزراء بمملكة البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بالدور المحوري للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، معربا عن اعتزازه وتقديره لمواقف المملكة العربية السعودية الداعمة لمملكة البحرين في مختلف المجالات.