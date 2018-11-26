ولي العهد يلتقي ولي عهد البحرين ويبحثان فرص تطوير العلاقات الثنائية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - المنامة
التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، في مقر إقامته بمملكة البحرين، اليوم، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بحضور وفدي البلدين.
وجرى خلال اللقاء بحث فرص تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، إضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
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