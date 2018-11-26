السعودية | محمد بن سلمان يبحث مع ولي عهد البحرين العلاقات الثنائية

شكرا لقرائتكم محمد بن سلمان يبحث مع ولي عهد البحرين العلاقات الثنائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - التقى #ولي_العهد_السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان ولي العهد البحريني، وبحثا فرص تطوير العلاقات الثنائية، وعددًا من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وكان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير #محمد_بن_سلمان، وصل إلى العاصمة البحرينية #المنامة، مساء الأحد، وكان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في مقدمة مستقبليه.

وعقد الأمير محمد بن سلمان، في قاعدة الصخير الجوية بمملكة #البحرين، جلسة مباحثات مع ملك البحرين، بحضور الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين والوفد المرافق لولي العهد.