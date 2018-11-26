رئيس "تقويم التعليم": "معايير المناهج" يحقق 19 هدفاً من رؤية 2030

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

عقد برنامج "معايير مناهج التعليم" التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، ورشة عمل "مراجعة معايير مناهج التعليم العام وتطويرها من وجهة نظر الجهات ذات العلاقة"، بمشاركة 175 مرشحاً يمثلون 82 جهة من الوزارات والهيئات والجمعيات السعودية المعنية بمجالات التعلم التخصصية والفرق العلمية، في فندق "كراون بلازا" بالرياض.

وتهدف الورشة إلى التعريف بالمعايير الوطنية لمناهج التعليم العام، من حيث الأهداف والبنية والمكونات وأهميتها في إحداث تطوير نوعي لنواتج التعلم.

وافتتحت الورشة بكلمة رئيس الهيئة الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري، قال فيها: الحديث عن بناء معايير مناهج التعليم والتخطيط لها وتطبيقها هو حديث عن صناعة الأجيال القادمة وتشكيل هويتهم مما يتطلب توخي جميع سبل النجاح لإعدادهم للحياة العامة ووظائف المستقبل في عصر أصبح التغيير هو السمة البارزة فيه.

وأضاف: "برنامج المعايير الوطنية لمناهج التعليم العام" يسعى إلى تحقيق أكثر من 19 هدفًا من أهداف رؤية المملكة 2030، ووضع مضامينها في سياق تربوي تطبيقي، يرتكز على الدين الإسلامي والعناية باللغة العربية، وعلى مضامين الهوية والمواطنة المسؤولة، وغرس قيم الولاء والانتماء الوطني، وتعزيز قيم الوسطية، والتسامح، وثقافة العمل الجاد، والإيجابية، وتنمية الاقتصاد الرقمي ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال وغيرها من الأهداف المهمة، ومن هنا تعظم المسؤولية في إعداد هذه المعايير.

وأكد حرص هيئة تقويم التعليم والتدريب ووزارة التعليم على التكامل والتنسيق، فيما بينهما لتحقيق الأهداف المنشودة وفق اختصاصات كل منهما، حيث يشترك 120 مرشحاً من الوزارة مع الفرق العلمية في بناء ومراجعة مسودات المعايير.

من جهته، قدم المدير التنفيذي لقطاع تقويم التعليم العام الدكتور عادل بن عبدالرحمن القعيد؛ نبذة مختصرة عن الهيئة، وأهدافها، ومجالات اختصاصها، ودورها في الارتقاء بجودة التعليم والتدريب، لتحقيق رؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها للوصول لمجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.

وانطلقت جلسات مراجعة المعايير وتطويرها من خلال ثلاث جلسات عصف ذهني، الجلسة الأولى ناقشت معايير الصفوف من 1 - 6، تلتها الجلسة الثانية التي ناقشت معايير الصفوف من 7 - 9، بينما ركزت الجلسة الثالثة على معايير الصفوف 10 - 12.

وقبل الختام، انطلقت جلسة نقاش مع الحضور عن أبرز الملاحظات المقدمة حول المحتوى، حيث تم الأخذ بجميع ما ورد من آراء ومقترحات، ثم تم توجيه الشكر للحاضرين والحاضرات على التفاعل الإيجابي في تقديم التغذية الراجعة ودعوتهم لحضور المؤتمر الدولي الذي تنظمه الهيئة بعنوان "مهارات المستقبل، تنميتها وتقويمها".

يذكر أن المؤتمر مُقرر عقده في الرياض في الفترة من 4 - 6 ديسمبر 2018م، ويهدف إلى تأسيس خطوات عملية يجب أن تتبناها مؤسسات التعليم والتدريب في مستوياتها المختلفة، في مجال إكساب المهارات المستقبلية، ويمكنها من تقويمها وقياس مدى تمكن خريجي البرامج المختلفة منها.

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