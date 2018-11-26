الان تتابع وفاة الإعلامي شايع المسعر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات توفي الإعلامي المخضرم شايع المسعر، بشكل مفاجيء، مساء اليوم الإثنين. ونعى الوسط الإعلامي والرياضي السعودي، وفاة الإعلامي المخضرم، ومنهم لاعب المنتخب السعودي ونادي الهلال السابق، سامي الجابر، قائلا: “إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحم واغفر للصديق الغالي شايع المسعر وأسكنه الفردوس، صادق العزاء لأسرته والحمد لله على قضائه وقدره”.

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