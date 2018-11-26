الان تتابع التجمع الصحي الثاني بالمنطقة الوسطى يوثق حسابه الرسمي على “تويتر” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

وثق التجمع الصحي الثاني بالمنطقة الوسطى، حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بحساب Cluster2_Riyadh.

وقال بسام البريكان، مدير عام التواصل المؤسسي في التجمع، إن هذا التوجه يأتي إيمانًا من الإدارة العليا بأهمية استخدام أدوات التقنية الحديثة في التواصل والاهتمام، والسعي في إيصال المعلومات بشكل موثوق ورسمي.

وبين “البريكان”، أن الحساب يهتم بنشر الفعاليات والمؤتمرات التي تقام في التجمع، إضافة إلى نشر التوعية الصحية من خلال رسائل تثقيفية تهم المرضى في عدة تخصصات كذلك آخر التطورات والأخبار لمنسوبي التجمع الصحي الثاني بالمنطقة الوسطى.

وأضاف: “يهتم الحساب بالتواصل مع المرضى مباشرة والرد على استفساراتهم وتوجيهها إلى المختصين للإجابة عليها وإحالة الشكاوى لبحث إمكانية الحل والعودة للتواصل مرة أخرى مع المرضى برقم الجوال لإكمال الخدمة الصحية لهم”.