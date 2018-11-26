شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية وبريطانيا تعززان القدرات الجوية بـ«العلم الأخضر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

انطلقت مناورات تمرين «العلم الأخضر السعودي البريطاني 2018»، الذي تنفذه القوات الجوية الملكية السعودية مع القوات الجوية البريطانية، في قاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي، ويستمر حتى 2/ 4/ 1440هـ.

وأوضح قائد قاعدة الملك فهد الجوية المكلَّف قائد التمرين اللواء الطيار الركن حامد العمري، أن تمرين العلم الأخضر يأتي ضمن الخطة التدريبية للقوات المسلحة خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن هذا التمرين يهدف لرفع الجاهزية العملياتية والقتالية للقوات الجوية وتبادل الخبرات مع القوات الجوية البريطانية، من أجل تعزيز قدرات الأطقم الجوية والفنية والرفع من كفاءتها.

وأضاف «تمرين العلم الأخضر يشهد مشاركة جميع منظومات قواتنا الجوية القتالية مع الإبقاء على المجهود الحربي كاملاً في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل، وتأتي مشاركة طائرات القوات الجوية البريطانية في التمرين بهدف إيجاد انسجام تكاملي بين المنظومات القتالية في العمليات الجوية القتالية وعمليات الإسناد الجوي والحرب الإلكترونية وكيفية التعامل معها والدفاع ضد أنظمة الدفاع الأرضية المعادية، لتحقيق الفعالية العملياتية وحفظ توازن جهد القوة الرئيسية».

من جهته، أكد مدير التمرين العقيد الطيار الركن خالد اليوسف، أن «العلم الأخضر» من التمارين المهمة التي تنفذ مع القوات الجوية البريطانية حيث يشتمل على العديد من التكتيكيات التي ستنفذ أثناء التمرين من بينها الحرب الإلكترونية والتشويش الإلكتروني وإسناد القوات السطحية، إضافة إلى تفادي التهديدات الأرضية، مبيناً أن جميع هذه السيناريوهات تتم في بيئة قتال حقيقية للوصول إلى الأهداف المنشودة.