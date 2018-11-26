شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان يبحث مع ولي عهد البحرين تطوير العلاقات الثنائية والمسائل المشتركة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المنامة)

التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في مقر إقامته بمملكة البحرين، اليوم (الاثنني)، ولي العهد نائب القاعد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بحضور وفدي البلدين.

وجرى خلال اللقاء بحث فرص تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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