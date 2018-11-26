"بوابة الشرق" توقع 4 اتفاقيات لبناء فيلات المرحلة الأولى بنصف مليار ريال

محمد بن مسعود - الدمام - أحد مشاريع برنامج "سكني".. لتطوير البنية التحتية وبناء الوحدات السكنية

وقّعت شركة "المزيني" العقارية المطور العقاري لمشروع "بوابة الشرق" أحد مشاريع برنامج "سكني" بالشراكة مع القطاع الخاص، ممثلةً برئيسها التنفيذي المهندس علي الشهري، يوم أمس، عدة اتفاقيات لتطوير البنية التحتية، وبناء الوحدات السكنية للمرحلة الأولى بمبالغ تجاوزت الـ500 مليون ريال.

وجرى التوقيع في جناح "بوابة الشرق" بمعرض "سكني إكسبو" الذي يقام حالياً في مدينة الرياض، حيث تم توقيع عقد تطوير البنى التحتية مع شركة "العجيمي" للمقاولات، والتي تشمل أعمال السفلتة والأرصفة والإنارة وشبكة المياه وممرات للمشاة، والمرافق الخدمية، وكذلك إنشاء محطة توزيع رئيسية للكهرباء داخل المشروع.

كما تم توقيع اتفاقية مع الشركة السعودية للتطوير العمراني؛ وذلك لبناء فيلات المرحلة الأولى من المشروع، والتي سيتم تسليم الدفعة الأولى من الوحدات السكنية خلال مدة لا تتجاوز 24 شهراً، كما تم توقيع عقد الاستشاري الهندسي مع شركة "خطيب وعلمي" لتتولى مهام الإشراف على ضمان جودة الفيلات السكنية ومرافق المشروع خلال المرحلة الأولى، والتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات المطلوبة.

وشملت الاتفاقيات التي وقّعتها شركة "المزيني" العقارية التعاقد مع الشركة الأمريكية "أيكوم" والمتخصصة في إدارة عمليات المشاريع السكنية، وستتولى بموجبها إدارة عمليات المشروع خلال المرحلة الأولى.

من جانبه، وفي سياق متصل، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة "المزيني" العقارية المهندس علي الشهري أن مشروع "بوابة الشرق" يعد واحداً من أكبر المشاريع السكنية التابعة لبرنامج "سكني" في مدينة الرياض، والتي تتولى شركة "المزيني" العقارية تطويرها، حيث يضم 5968 وحدة سكنية من نوع فيلا متعددة التصاميم والنماذج، مؤكداً حرص الشركة على القيام بدورها من خلال تفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والحكومي؛ لتلبية احتياج أبناء هذا الوطن، بما يحقق أحد أهداف رؤية 2030.

وأشار المهندس "الشهري" إلى هذه الاتفاقيات تمثل انطلاقة لتنفيذ هذا المشروع العملاق بأحدث المعايير العالمية، بما يتضمن توفير الوحدات السكنية للمستفيدين مع تقديم كل الضمانات على جودة البناء وتوفير بنية تحتية متكاملة، حيث تم اختيار الشركات التي ستعمل في المشروع بعناية؛ وذلك لما يتمتعون به من سمعة جيدة وخبرات كبيرة في تنفيذ المشاريع العملاقة داخل وخارج المملكة، مؤكداً التزام الشركة بتسليم الدفعة الأولى من الفيلات للمستفيدين خلال فترة لا تتجاوز عامين.

وأضاف "الشهري" أن مشروع "بوابة الشرق" قد روعي في تصميمه وتخطيطه تحقيق كل مقومات الرفاهية لساكنيه، وذلك من خلال توفير بيئة سكنية جاذبة تتضمن المرافق الخدمية والتعليمية والصحية، وكذلك المسطحات الخضراء والملاعب للأطفال التي تسهم في صناعة بيئة سكنية تتلاءم مع متطلبات المستفيدين.

وحول الحجوزات في المشروع أوضح "الشهري" أن النسبة جيدة وفي تزايد مستمر، حيث إنه في حال تحقيق مشاريع الوحدات السكنية تحت الإنشاء لنسبة 30% تعتبر حققت رغبة العملاء، فيما تمكّن مشروع "بوابة الشرق" من تحقيق هذا المستهدف وتجاوزه، مؤكداً التزام "بوابة الشرق" بكل الاشتراطات التي يضعها برنامجا "سكني" و"وافي" لهذا النوع من المشاريع، لافتاً إلى أن الشركة تواصل استقبال المستفيدين واستلام رسوم الجدية البالغة 1500 ريال التي أقرها برنامج "سكني" لاستكمال الحجوزات، ومواصلة عمليات البناء.

يُذكر أن مشروع "بوابة الشرق" يعد أحد أكبر مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص لبرنامج "سكني"، ويقع شرق مدينة الرياض بجانب مدينة الملك عبدالله الأمنية على مساحة أكثر من 6 ملايين ونصف متر مربع، ويتضمّن 5968 فيلا سكنية بتصاميم عصرية وبنماذج متعددة تصل إلى 12 نموذجاً، وتبلغ مساحة الفيلا 300 متر مربع بسعر يبدأ بـ645 ألف ريال.