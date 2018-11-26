4 فتيات معاقات في "أضم" يناشدن توفير وسيلة نقل تعليمي

محمد بن مسعود - الدمام - يعانين من "التخلُّف العقلي" والمدرسة تبعد عن منزلهن 8 كم

ناشد شقيق أربع فتيات يعانين من التخلف العقلي، وزارة التعليم، توفير وسيلة نقل لهن؛ حيث يدرسن في برنامج "المشاش فكري متوسط"، بمحافظة أضم التابعة لمنطقة مكة المكرمة.

وقال شقيق الفتيات، ويدعى موسى القارزي، من قرية المشاش بمحافظة أضم: تجد شقيقاتي الأربع صعوبة بالغة يوميًّا في الوصول إلى المدرسة التي تبعد عن المنزل حوالي ثمانية كيلومترات، وهي مدرسة المشاش "القسم الفكري المتوسط"؛ حيث يداومن يومًا ويغبن أسبوعًا، منذ بداية العام الدراسي.

وأضاف: شقيقاتي هنّ "عيدة، تبلغ من العمر 30 عامًا، وفاطمة 28 عامًا، وأمل 24 عامًا، وعزيزة البالغة من العمر 18 عامًا"، ويعانين جميعهن من تخلف عقلي، إلى جانب معاناتهن بسبب عدم توفر وسيلة نقل تعليمي، رغم وعود إدارة تعليم الليث التي لم تنفذ على أرض الواقع.

وتساءل "القارزي" عن مصير شقيقاته بعد تخرجهن من المرحلة المتوسطة؛ حيث لا يوجد برنامج فكري في المرحلة الثانوية بذات المحافظة.

وناشد المسؤولين في وزارة التعليم النظر في وضع شقيقاته وإيجاد وسيلة نقل لهن قبل انقضاء الفصل الدراسي الحالي.