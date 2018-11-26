- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع 4 فتيات معاقات في "أضم" يناشدن توفير وسيلة نقل تعليمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
ناشد شقيق أربع فتيات يعانين من التخلف العقلي، وزارة التعليم، توفير وسيلة نقل لهن؛ حيث يدرسن في برنامج "المشاش فكري متوسط"، بمحافظة أضم التابعة لمنطقة مكة المكرمة.
وقال شقيق الفتيات، ويدعى موسى القارزي، من قرية المشاش بمحافظة أضم: تجد شقيقاتي الأربع صعوبة بالغة يوميًّا في الوصول إلى المدرسة التي تبعد عن المنزل حوالي ثمانية كيلومترات، وهي مدرسة المشاش "القسم الفكري المتوسط"؛ حيث يداومن يومًا ويغبن أسبوعًا، منذ بداية العام الدراسي.
وأضاف: شقيقاتي هنّ "عيدة، تبلغ من العمر 30 عامًا، وفاطمة 28 عامًا، وأمل 24 عامًا، وعزيزة البالغة من العمر 18 عامًا"، ويعانين جميعهن من تخلف عقلي، إلى جانب معاناتهن بسبب عدم توفر وسيلة نقل تعليمي، رغم وعود إدارة تعليم الليث التي لم تنفذ على أرض الواقع.
وتساءل "القارزي" عن مصير شقيقاته بعد تخرجهن من المرحلة المتوسطة؛ حيث لا يوجد برنامج فكري في المرحلة الثانوية بذات المحافظة.
وناشد المسؤولين في وزارة التعليم النظر في وضع شقيقاته وإيجاد وسيلة نقل لهن قبل انقضاء الفصل الدراسي الحالي.
4 فتيات معاقات في "أضم" يناشدن توفير وسيلة نقل تعليميعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2018-11-26
ناشد شقيق أربع فتيات يعانين من التخلف العقلي، وزارة التعليم، توفير وسيلة نقل لهن؛ حيث يدرسن في برنامج "المشاش فكري متوسط"، بمحافظة أضم التابعة لمنطقة مكة المكرمة.
وقال شقيق الفتيات، ويدعى موسى القارزي، من قرية المشاش بمحافظة أضم: تجد شقيقاتي الأربع صعوبة بالغة يوميًّا في الوصول إلى المدرسة التي تبعد عن المنزل حوالي ثمانية كيلومترات، وهي مدرسة المشاش "القسم الفكري المتوسط"؛ حيث يداومن يومًا ويغبن أسبوعًا، منذ بداية العام الدراسي.
وأضاف: شقيقاتي هنّ "عيدة، تبلغ من العمر 30 عامًا، وفاطمة 28 عامًا، وأمل 24 عامًا، وعزيزة البالغة من العمر 18 عامًا"، ويعانين جميعهن من تخلف عقلي، إلى جانب معاناتهن بسبب عدم توفر وسيلة نقل تعليمي، رغم وعود إدارة تعليم الليث التي لم تنفذ على أرض الواقع.
وتساءل "القارزي" عن مصير شقيقاته بعد تخرجهن من المرحلة المتوسطة؛ حيث لا يوجد برنامج فكري في المرحلة الثانوية بذات المحافظة.
وناشد المسؤولين في وزارة التعليم النظر في وضع شقيقاته وإيجاد وسيلة نقل لهن قبل انقضاء الفصل الدراسي الحالي.
26 نوفمبر 2018 - 18 ربيع الأول 1440
05:52 PM
يعانين من "التخلُّف العقلي" والمدرسة تبعد عن منزلهن 8 كم
ناشد شقيق أربع فتيات يعانين من التخلف العقلي، وزارة التعليم، توفير وسيلة نقل لهن؛ حيث يدرسن في برنامج "المشاش فكري متوسط"، بمحافظة أضم التابعة لمنطقة مكة المكرمة.
وقال شقيق الفتيات، ويدعى موسى القارزي، من قرية المشاش بمحافظة أضم: تجد شقيقاتي الأربع صعوبة بالغة يوميًّا في الوصول إلى المدرسة التي تبعد عن المنزل حوالي ثمانية كيلومترات، وهي مدرسة المشاش "القسم الفكري المتوسط"؛ حيث يداومن يومًا ويغبن أسبوعًا، منذ بداية العام الدراسي.
وأضاف: شقيقاتي هنّ "عيدة، تبلغ من العمر 30 عامًا، وفاطمة 28 عامًا، وأمل 24 عامًا، وعزيزة البالغة من العمر 18 عامًا"، ويعانين جميعهن من تخلف عقلي، إلى جانب معاناتهن بسبب عدم توفر وسيلة نقل تعليمي، رغم وعود إدارة تعليم الليث التي لم تنفذ على أرض الواقع.
وتساءل "القارزي" عن مصير شقيقاته بعد تخرجهن من المرحلة المتوسطة؛ حيث لا يوجد برنامج فكري في المرحلة الثانوية بذات المحافظة.
وناشد المسؤولين في وزارة التعليم النظر في وضع شقيقاته وإيجاد وسيلة نقل لهن قبل انقضاء الفصل الدراسي الحالي.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، 4 فتيات معاقات في "أضم" يناشدن توفير وسيلة نقل تعليمي ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن 4 فتيات معاقات في "أضم" يناشدن توفير وسيلة نقل تعليمي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .