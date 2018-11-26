جائزة "طموح" تكرم 52 من أبناء العرين

محمد بن مسعود - الدمام - في نسختها الثالثة بالرياض

رعى وكيل جامعة الملك سعود للتخطيط والتطوير، الدكتور يوسف العسيري، حفل جائزة "طموح" العلمية في نسختها الثالثة بمدينة الرياض.

جاء ذلك، بحضور عميد التطوير والجودة بالجامعة، الدكتور صالح القسومي، ووكيل عميد التطوير والجودة، الدكتور مسفر السلولي، ووكيل عميد كلية الحاسب الآلي، الدكتور سلمان بن وهف، ورئيس تحرير صحيفة الرأي، سعيد آل ناجع، وشيخ قبائل "آل كناد" الشيخ حسين بن ذيب القنطاش.

بدأ الحفل بالقرآن الكريم، ثم كلمة أمانة الجائزة ألقاها أمين عام الجائزة، سعد بن علي القحطاني، بعد ذلك شاهد الجميع فيلمًا وثائقيًا عن الجائزة، بعدها تم عرض أوبريت عن جهود الوطن في التعليم.

وفي ختام الحفل تم تكريم المكرمين والمشاركين، حيث بلغ عدد المكرمين في فروع الجائزة 37 مكرمًا ومكرمة، كما تم تكريم أبناء مركز "العرين" الحاصلين على درجة الدكتوراه، والأطباء والطبيبات، حيث بلغ عددهم لهذا العام 15 مكرمًا ومكرمة، وتم خلال الحفل تكريم الضيوف والرعاة.

عبر عدد من الحضور والمكرمين عن سعادتهم وفخرهم وتقديرهم بهذه الجائزة، وما حققته من أهداف نبيلة وغايات سامية، مؤكدين أنها أحدثت حراكًا ثقافيًا وتنافسًا علميًا بين عموم الطلاب والطالبات بالمدارس للظفر بالترشح للجائزة.

كما نوه أولياء أمور المكرمين والمكرمات بالجائزة وفكرتها وتنفيذها، مشيرين إلى أنها ساهمت في رفع مستوى أبنائهم وبناتهم علميًا وثقافيًا، وحققت أهدافها وغاياتها، مقدمين شكرهم للقائمين عليها والداعمين لها سائلين الله، أن يجزي الجميع الأجر والثواب.