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محمد بن مسعود - الدمام - زار رئيس هيئة محافظة المجمعة الشيخ شايع البغيليل، قائد الدوريات الأمنية بالمجمعة. جرى خلال الزيارة التهنئة بافتتاح عمل وحدة الدوريات الأمنية بالمحافظة، وبحث أوجه التعاون والتنسيق الميداني فيما يخدم الصالح العام. رئيس هيئة المجمعة يبحث مع قائد الدوريات الأمنية أوجه التعاون والتنسيق الميداني صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-26 زار رئيس هيئة محافظة المجمعة الشيخ شايع البغيليل، قائد الدوريات الأمنية بالمجمعة. جرى خلال الزيارة التهنئة بافتتاح عمل وحدة الدوريات الأمنية بالمحافظة، وبحث أوجه التعاون والتنسيق الميداني فيما يخدم الصالح العام. 26 نوفمبر 2018 - 18 ربيع الأول 1440 05:42 PM زار رئيس هيئة محافظة المجمعة الشيخ شايع البغيليل، قائد الدوريات الأمنية بالمجمعة. جرى خلال الزيارة التهنئة بافتتاح عمل وحدة الدوريات الأمنية بالمحافظة، وبحث أوجه التعاون والتنسيق الميداني فيما يخدم الصالح العام. نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، رئيس هيئة المجمعة يبحث مع قائد الدوريات الأمنية أوجه التعاون والتنسيق الميداني ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الخليج 365

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