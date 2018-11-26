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محمد بن مسعود - الدمام - التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مقر إقامته بمملكة البحرين، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القاعد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، بحضور وفدي البلدين .

وجرى خلال اللقاء بحث فرص تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

ولي العهد يلتقي ولي عهد البحرين ويبحثان فرص تطوير العلاقات الثنائية وعدداً من المسائل ذات الاهتمام المشترك وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-11-26 التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مقر إقامته بمملكة البحرين، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القاعد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، بحضور وفدي البلدين .

وجرى خلال اللقاء بحث فرص تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك. 26 نوفمبر 2018 - 18 ربيع الأول 1440 05:39 PM التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مقر إقامته بمملكة البحرين، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القاعد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، بحضور وفدي البلدين .

وجرى خلال اللقاء بحث فرص تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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المصدر : الخليج 365