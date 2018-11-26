مناقشة أوجه التعاون بين هيئة الدوادمي ومدير سجن المحافظة

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محمد بن مسعود - الدمام - زار مساعد رئيس هيئة محافظة الدوادمي الشيخ مشحن العتيبي، الرائد فهد بن حمود العتيبي، مدير سجن محافطة الدوادمي، بحضور الملازم أول المهندس مبارك الرويس مدير التوجيه المعنوي بالسجن.
وتم مناقشة أوجه التعاون بين الجهتين ومشاركة الهيئة في التوعية والتوجيه من خلال المحاضرات والكلمات والندوات.
مناقشة أوجه التعاون بين هيئة الدوادمي ومدير سجن المحافظةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-26
زار مساعد رئيس هيئة محافظة الدوادمي الشيخ مشحن العتيبي، الرائد فهد بن حمود العتيبي، مدير سجن محافطة الدوادمي، بحضور الملازم أول المهندس مبارك الرويس مدير التوجيه المعنوي بالسجن.
وتم مناقشة أوجه التعاون بين الجهتين ومشاركة الهيئة في التوعية والتوجيه من خلال المحاضرات والكلمات والندوات.
26 نوفمبر 2018 - 18 ربيع الأول 1440
05:39 PM
زار مساعد رئيس هيئة محافظة الدوادمي الشيخ مشحن العتيبي، الرائد فهد بن حمود العتيبي، مدير سجن محافطة الدوادمي، بحضور الملازم أول المهندس مبارك الرويس مدير التوجيه المعنوي بالسجن.
وتم مناقشة أوجه التعاون بين الجهتين ومشاركة الهيئة في التوعية والتوجيه من خلال المحاضرات والكلمات والندوات.
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المصدر : الخليج 365
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