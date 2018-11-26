تزيد سمنة الأطفال بمعدل 60%.. تحذير طبي من العصائر الصناعية

محمد بن مسعود - الدمام - لاحتوائها على كميات عالية من السكريات والصبغات والمواد الحافظة

حذر طبيب العائلة، الدكتور كيفين حافظ، من خطورة العصائر الصناعية نظراً لاحتوائها على كميات عالية من السكريات والصبغات والمواد الحافظة.

وطالب بالابتعاد عن هذه العصائر بسبب ضررها البالغ على الصحة، ودعا لتناول الفاكهة بدلاً منها.

وقال "حافظ" لبرنامج "صباح العربية" اليوم: أشارت الدراسات إلى أن العصائر المكتوب عليها 100% من فواكه طبيعية لا تحسن الصحة.

وأضاف: إذا تناولها الطفل يوميًا فان خطر السمنة لديه سيزداد بمعدل 60%، وذلك بسبب نسبة السكريات بها.

ونصح الراغبين في شرب العصائر الطازجة بإضافة الماء لتقليل نسبة التركيز، موضحاً أن القاعدة الغذائية الطبية تقول: "العصائر سواء كانت طبيعية أو غير طبيعية لا تحسن صحة الإنسان".

وأضاف:‏‫ وقد تلجأ العديد من الأسر لشراء العصائر الجاهزة والصناعية على اعتبار أنها تمنحهم القيمة الغذائية اللازمة لكن الحقيقة أنها تحتوي على الكثير من المواد الضارة.