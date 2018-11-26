نائب أمير عسير يقوم بجولة في النماص وبلقرن وتنومة

محمد بن مسعود - الدمام - للاطلاع على الخطط التنموية ودراسة احتياجات المحافظات

يقوم نائب أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، بجولة تفقدية تشمل محافظات "النماص وبلقرن وتنومة"، وذلك ضمن زيارته لمنطقة عسير، الهادفة إلى الاطلاع على سير عمل المحافظات والمشاريع التنموية ولقاء أعضاء المجلسين المحلي والبلدي؛ لمناقشة الخطط التوسعية التنموية، ودراسة احتياجات كل محافظة.

وسيواصل الأمير "تركي" طرح أفكار جديدة تثمر نتائج سريعة وملموسة تواكب توجهات رؤية 2030 في ظل ما تتمع به المنطقة ومحافظاتها من مقومات في شتى المجالات.