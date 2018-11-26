مصادر: استدلالات "جثة بئر المهد" أثبتت أنها تعود لإنسان

محمد بن مسعود - الدمام - بعد انتشال أجزاء منها اليوم.. والتحقيقات جارية

خلصت الاستدلالات التي أجراها مختصون حول الجثة التي عُثر عليها أمس في بئرٍ ارتوازية بصحراء مهد الذهب، إلى أنها تعود لإنسان، بعد أن كان الجزم بها لم يكتمل، حتى انتشلت الفرق اليوم أجزاء منها وأثبتت ذلك، وما زالت العمليات جارية لاستخراج البقية والبدء في التحقيقات حول ملابسات الحادثة وجنائيتها من عدمه.

وقالت مصادر لـ"الخليج 365": إن فرقاً من الأدلة الجنائية والضبط والبحث الجنائي بقيادةٍ من مدير شرطة المهد، العميد صالح مطر البراكي، ومساندة فرقٍ من الدفاع المدني بالمحافظة والمدينة؛ تُجري عملياتها على قدم وساق لانتشال الجثة، وأحالت الحادثة رسميّاً للمحققين لبدء الإجراءات اللازمة.

كما أشارت المصادر نفسها إلى أن الاستدلال الأوّليّ لأجزاء الجثة المستخرجة أنها قد تعود لشخص من ذوي البشرة السوداء.

يُذكر أن الدفاع المدني بالمدينة المنورة قد دعم العمليات الجارية بآليات وأجهزة حديثة لاستكمال العمل على استخراج كامل الجثة من البئر الارتوازية.

كما يُشار إلى أن الحادثة كشفها مواطن ببلاغ تقدم به للأجهزة الأمنية بمهد الذهب، وذلك بعد ملاحظته ذباباً وروائح كريهة تنبعث من بئر ارتوازية في الصحراء حول قرية الرقابية جنوب مهد الذهب.