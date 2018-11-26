السعودية اليوم / نائب أمير الشرقية يتسلم التقرير السنوي لفرع وزارة الإسكان بالمنطقة

عام / نائب أمير الشرقية يتسلم التقرير السنوي لفرع وزارة الإسكان بالمنطقة
الدمام 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه في الإمارة اليوم، مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس عبدالله بن حسين المويهي ، الذي قدم لسموه التقرير السنوي للفرع.
وجرى خلال اللقاء مناقشة مشروعات الإسكان في المنطقة وسير العمل فيها ونسب الإنجاز فيها .
ونوه نائب أمير المنطقة الشرقية بما يحظى به قطاع الإسكان في كافة مناطق المملكة عامة وفي المنطقة الشرقية على وجه الخصوص من دعم واهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ متمنيا سموه للجميع التوفيق والسداد.
من جهته قدم المهندس المويهي الشكر لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه ومتابعته المستمرة لكافة مشاريع وبرامج فرع الوزارة بالمنطقة.
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16:50ت م
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