ثقافي / محاضرة في جازان غداً

هروب 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واس

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان غداً, محاضرة بعنوان "الفرق بين أصول أهل السنة والجماعة والتنظيم الأخواني الإرهابي"، وذلك بجامع مطاعن شامي بمحافظة هروب.

وتأتي المحاضرة التي يلقيها علي بن محمد النعمي, ضمن سلسة البرنامج الدعوي "لحمة وطن" الذي ينفذه الفرع حالياً بمحافظة هروب.

// انتهى //

16:49ت م

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هروب 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان غداً, محاضرة بعنوان "الفرق بين أصول أهل السنة والجماعة والتنظيم الأخواني الإرهابي"، وذلك بجامع مطاعن شامي بمحافظة هروب.وتأتي المحاضرة التي يلقيها علي بن محمد النعمي, ضمن سلسة البرنامج الدعوي "لحمة وطن" الذي ينفذه الفرع حالياً بمحافظة هروب.// انتهى //16:49ت م0190

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