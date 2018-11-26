السعودية اليوم / الأمير أحمد بن فهد بن سلمان يستقبل رئيس المجلس البلدي بمحافظة النعيرية

الدمام 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتب سموه بالإمارة اليوم، رئيس المجلس البلدي بمحافظة النعيرية مبارك بن محمد السهلي.واستمع سموه لرئيس المجلس الذي استعرض برامج وأنشطة المجلس خلال دورته الحالية، مؤكدا سموه أهمية قيام المجلس بدوره الفاعل في خدمة أهالي المحافظة .من جهته أعرب رئيس المجلس البلدي لبلدية محافظة النعيرية عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على الاهتمام والمتابعة لبرامج وفعاليات المجلس البلدي بالنعيرية، مؤكداً حرص المجلس على تحقيق تطلعات القيادة وآمال المستفيدين وصولاً لما فيه خير الوطن والمواطن.// انتهى //16:45ت م0189