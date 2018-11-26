عام / الأمير أحمد بن فهد بن سلمان يستقبل رئيس المجلس البلدي بمحافظة النعيرية
الدمام 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتب سموه بالإمارة اليوم، رئيس المجلس البلدي بمحافظة النعيرية مبارك بن محمد السهلي.
واستمع سموه لرئيس المجلس الذي استعرض برامج وأنشطة المجلس خلال دورته الحالية، مؤكدا سموه أهمية قيام المجلس بدوره الفاعل في خدمة أهالي المحافظة .
من جهته أعرب رئيس المجلس البلدي لبلدية محافظة النعيرية عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على الاهتمام والمتابعة لبرامج وفعاليات المجلس البلدي بالنعيرية، مؤكداً حرص المجلس على تحقيق تطلعات القيادة وآمال المستفيدين وصولاً لما فيه خير الوطن والمواطن.
// انتهى //
16:45ت م
0189
شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية اليوم / الأمير أحمد بن فهد بن سلمان يستقبل رئيس المجلس البلدي بمحافظة النعيرية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .