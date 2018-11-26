عام / العاهل الأردني يلتقي إمبراطور اليابان

عمّان 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واس

التقى العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم في طوكيو إمبراطور اليابان اكيهيتو .

وأكد الجانبان - وفق بيان صحفي صادر عن الديوان الملكي الأردني - عمق علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع بين البلدين، والحرص على توسيع التعاون المشترك في مختلف المجالات.

// انتهى //

16:44ت م

0188



عمّان 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واسالتقى العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم في طوكيو إمبراطور اليابان اكيهيتو .وأكد الجانبان - وفق بيان صحفي صادر عن الديوان الملكي الأردني - عمق علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع بين البلدين، والحرص على توسيع التعاون المشترك في مختلف المجالات.// انتهى //16:44ت م0188

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية اليوم / العاهل الأردني يلتقي إمبراطور اليابان على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .