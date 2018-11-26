السعودية اليوم / وزير الحج والعمرة يستقبل القنصل العام الكويتي بجدة

جدة 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واساستقبل معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، بمكتبه في جدة اليوم، القنصل العام لدولة الكويت وائل العنزي .وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال أعمال الحج والعمرة، والتسهيلات المقدمة للحجاج والمعتمرين من دولة الكويت الشقيقة .من جانبه ، أشاد القنصل الكويتي، بالجهود المبذولة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- لضيوف الرحمن ، وتقديم أرقى الخدمات لهم منذ وصولهم وحتى مغادرتهم .حضر الاستقبال معالى نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، والمدير التنفيذي والمشرف العام على مكتب معالي وزير الحج والعمرة محمد صالح الشارخ .// انتهى //16:42ت م0187