شكرا لقرائتكم خبر عن «صيانة الطرق» تستنفر فى الشرقية و8 مناطق أخرى والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت فرق الصيانة بجميع فروع وزارة النقل بالمناطق - بتوجيه من وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، وبمتابعة من نائب الوزير لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي - ، حالة الاستنفار للعمل على رفع تجمعات الأمطار والانهيارات لبعض الطرق والانهيارات الصخرية على الطرق التابعة للوزارة، جراء تقلبات الطقس التي شهدتها معظم مناطق المملكة في الأيام الماضية لضمان انسيابية الحركة والتنقل.

وكانت فروع الوزارة في كل من الرياض، ومكة المكرمة، والقصيم وجازان، والباحة، والشرقية وتبوك، والمدينة المنورة، والحدود الشمالية، قد تلقت من البلاغات من عمليات المرور وعمليات الدفاع المدني ومركز الاتصال الموحد 938 الخاص بالوزارة؛ حيث تضمنت تلك البلاغات عدداً من تجمعات للمياه والمواد على أسطح بعض الطرق وتساقط الأحجار وانقطاع بعض الطرق الترابية، والتي تم مباشرتها فوراً من قبل فرق الصيانة.

وفي ذات السياق، تفقد وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي يوم أمس الأحد ،عددا من مشاريع طرق الوزارة في حاضرة الدمام للوقوف على التقدم في مراحل إنجاز وتنفيذ المشاريع بالمنطقة، وذلك ضمن جولات التفقدية للمشاريع، حيث أشار إلى أن وزارة النقل تتابع سير العمل في مختلف المشاريع التي تعود على مصلحة الوطن والمواطن.

وأكد العامودى خلال الجولة لفريق العمل ضرورة الإنجاز للعمل في موعده المحدد والارتقاء بجودة التنفيذ، حيث استهل وزير النقل جولته، يرافقه مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية المهندس أحمد الغامدي، للاطلاع على سير العمل بمشروع استكمال تحسين طريق الدمام - الخبر الساحلي مع التقاطع والإنارة (المرحلة الثالثة) ، حيث تم الانتهاء من أعمال الجسر بنسبة 80 % ويجري حالياً استكمال أعمال الطرق بالتوازي مع إنهاء أعمال الخرسانات.

كما وقف الدكتور العامودي على أعمال تنفيذ مشروع الطرق الثانوية بالمنطقة الشرقية (المجموعة الخامسة) واطلع على آخر المستجدات بالموقع، إلى جانب تفقده خلال الجولة عددا من المشاريع الجاري تنفيذها بالمنطقة.

وقد جاءت زيارة وزير النقل إلى المنطقة الشرقية في إطار التزام الوزارة بالوقوف ميدانياً والإشراف على سير العمل لمشاريع الطرق التابعة لها في كافة مناطق المملكة.