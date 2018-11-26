شكرا لقرائتكم الملك يستعرض آفاق التعاون الثنائي مع رئيس النيجر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في قصره بالرياض اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع فخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر.

وتم خلال المباحثات، استعراض آفاق التعاون الثنائي بين البلدين، والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى تطورات الأحداث في المنطقة.

حضر المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي الوزير المرافق، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر تركي بن ناجي العلي.

كما حضرها من جانب النيجر، معالي مدير مكتب الرئيس محمدو اوحومودو، ومعالي وزير الخارجية والتعاون والتكامل الإفريقي كلا هانكارو، ومعالي وزير الدفاع كلا موتاري، ومعالي نائب مدير مكتب رئيس الجمهورية محمدو مامان ساني، وسفير جمهورية النيجر لدى المملكة عمرو آمادوسونر اي.

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