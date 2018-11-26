شكرا لقرائتكم صور.. استعدادات في مطار القاهرة ترقبًا لزيارة ضيف مصر الكبير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، استعدادات مكثفة لاستقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي سيصل القاهرة في ثالث محطات جولته الخارجية التي بدأها بالإمارات ثم البحرين.

وقامت سلطات مطار القاهرة، بتمشيط المنطقة وإخلاء جراج السيارات المقابل لاستراحة رئاسة الجمهورية، وتم وضع الأعلام المصرية والسعودية على الطريق المؤدي إلى الصالة الرئاسية بالمطار كما تم تزيين الشوارع المؤدية إلى قصر الاتحادية بعلمي المملكة ومصر.

وكانت رئاسة الجمهورية في مصر قد رحبت بزيارة ولي العهد والتي تستغرق يومين يعقد خلالها جلسة مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: يصل اليوم إلى القاهرة، صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزير ولي عهد المملكة العربية السعودية، في زيارة لوطنه الثاني مصر تستغرق يومين.

وتعد هذه الزيارة هي السادسة في تاريخ زيارات ولي العهد للقاهرة، حيث كانت آخر زيارة له في مارس الماضي حيث شهد التوقيع على العديد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.

وكانت الزيارة الرابعة في عام 2016 حيث شهد توقيع 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم، أهمها إنشاء منطقة تجارة حرة في سيناء، وكان وقتها يشغل منصب ولي ولي العهد ووزير الدفاع.

وشهد عام 2015 ثلاث زيارات من جانب الأمير محمد بن سلمان للقاهرة، كانت الأولى في أبريل 2015 حيث كان يشغل منصب وزير الدفاع ورئيس الديوان الملكي والمستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وفي يوليو 2015، وصل الأمير محمد بن سلمان للقاهرة وذلك للاتفاق على آليات تنفيذية عُرفت بـ”إعلان القاهرة”، وكان وقتها يشغل منصب ولي ولي العهد والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع .أما ثالث زيارة لمصر فكانت في ديسمبر 2015، حيث أطلق أعمال المجلس التنسيقي الثاني لإعلان القاهرة.

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