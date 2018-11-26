شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير ونظيره البحريني يستعرضان العلاقات الثنائية والتعاون المشترك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المنامة) التقى وزير الخارجية عادل الجبير اليوم (الاثنين) وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة الشيخ خالد بن أحمد، وذلك على هامش زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير التقى وزير الخارجية عادل الجبير اليوم (الاثنين) وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة الشيخ خالد بن أحمد، وذلك على هامش زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لمملكة البحرين. واستعرض الجبير ونظيره البحريني العلاقات الثنائية الخاصة والمميزة والتعاون المشترك.



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