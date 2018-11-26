شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يستقبل رئيس النيجر.. ويعقد معه جلسة مباحثات رسمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصره بالرياض اليوم (الاثنين)، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس جمهورية النيجر الرئيس إيسوفو محمدو.

وتم خلال المباحثات، استعراض آفاق التعاون الثنائي بين البلدين، والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تطورات الأحداث في المنطقة.

حضر المباحثات، أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد بن عبدالرحمن العيسى، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي الوزير المرافق، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر تركي بن ناجي العلي.

كما حضرها من جانب النيجر، مدير مكتب الرئيس محمدو أوحومودو، ووزير الخارجية والتعاون والتكامل الأفريقي كلا هانكارو، ووزير الدفاع كلا موتاري، ونائب مدير مكتب رئيس الجمهورية محمدو مامان ساني، وسفير جمهورية النيجر لدى المملكة عمرو آمادوسونر اي.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد استقبل في قصره بالرياض اليوم، رئيس جمهورية النيجر الرئيس إيسوفو محمدو.

وقد رحب الملك سلمان برئيس النيجر والوفد المرافق له في المملكة، فيما أبدى الرئيس إيسوفو محمدو سعادته بزيارة المملكة ولقائه خادم الحرمين الشريفين.

ثم صافح رئيس النيجر الأمراء والوزراء وقادة القطاعات العسكرية.

وصافح خادم الحرمين الشريفين الوفد الرسمي المرافق لرئيس النيجر.

وأقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريما لرئيس النيجر والوفد المرافق له.

حضر الاستقبال ومأدبة الغداء، الأمير خالد بن فهد بن خالد، وأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، ومحافظ الدرعية الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والمستشار في الديوان الملكي الأمير بندر بن سعود بن محمد، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز، والمستشار في الديوان الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ومساعد رئيس الاستخبارات العامة الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والمستشار في الديوان الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز.

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