شكرا لقرائتكم خبر عن المديفر: «سابتكو» ينتظرها مستقبل مشرق وفرص كبيرة للتطور والنمو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

رفع نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي «سابتكو» المهندس خالد بن صالح المديفر الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على الثقة الملكية بتعيينه رئيسًا لمجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي «سابتكو».

وقال في تصريح صحفي بهذه المناسبة: أعتز كثيرًا بهذه الثقة الكبيرة التي ستعطيني دافعًا كبيرًا لمواصلة العمل في هذه الشركة الوطنية التي تُعنى بتعزيز وتطوير مفهوم النقل العام في المملكة، من خلال توفير شبكة خطوط واسعة ومنتظمة بين جميع المدن والمحافظات والقرى ومن خلال أسطول من المركبات الحديثة المتنوعة.

وأكد المهندس المديفر حرصه وزملاءه في مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية على تعزيز دور «سابتكو» في تحقيق رؤية المملكة 2030 لما يتعلق بمجال النقل الحيوي عبر أنشطتها المختلفة وامتدادًا لرؤيتها في أن تكون «ناقلًا رائدًا معتزًا بقيمه.. متميزًا بأسطوله، يهتم بعملائه، ويرعى موظفيه»، وفقًا لرسالة الشركة المتمثلة في تقديم خدمات النقل وفق أعلى معايير السلامة ومتطلبات الحفاظ على البيئة وبما يواكب تطلعات العملاء.

وبين أن الشركة السعودية للنقل الجماعي «سابتكو» ينتظرها - إن شاء الله - مستقبل مشرق وفرص كبيرة للتطور والنمو، وستعمل كشركة وطنية كبرى بخبرات تجاوزت أربعين عامًا ومع شركائها الإقليميين والدوليين ضمن أنشطة النقل بالحافلات و القطارات والشاحنات والليموزينات وأنظمة النقل الذكية في تعظيم المساهمة الفاعلة لـ «سابتكو» في كافة أنشطة النقل ضمن الآفاق الرحبة لرؤية 2030، في ظل ما تحظى به «سابتكو» من دعم وثقة حكومة خادم الحرمين الشريفين وتعظيم العوائد الاقتصادية والاجتماعية لمشروعات النقل العام في مناطق المملكة كافة.

واختتم المهندس المديفر تصريحه معربًا عن اعتزازه وامتنانه لهذه الثقة الملكية الغالية، سائلًا الله سبحانه وتعالى العون والتوفيق ليكون عند حُسن ظن القيادة الرشيدة لتحقيق التطلعات وإكمال مسيرة البناء والتطوير في الشركة بمتابعة ومساندة وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العمودي، وأن يديم على هذا البلاد أمنها وأمانها واستقرارها في ظل القيادة الرشيدة.