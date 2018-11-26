شكرا لقرائتكم خبر عن الربيعة يدشن نظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية «رصد» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

دشن وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم (الاثنين)، نظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية (رصد)، وذلك بمسح الباركود عن طريق الهاتف الذكي.

وفي احتفالية التدشين، قال ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور هشام الجضعي إن نظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية (رصد) من أهم وسائل تحقيق سلامة الأدوية في المملكة، وسيسهم في التحقق من التوفر الدوائي ومكافحة الغش، وسيوفر على النظام الصحي بالمملكة نحو ثلاثة مليارات ريال سنوياً.

من جانبه، قال مدير مركز توفر وتتبع الدواء في هيئة الغذاء والدواء عبدالله المفرج إن نظام "رصد" يتيح لأي شخص التحقق من عبوة الدواء عن طريق قراءة الباركود، ومعرفة أقرب صيدلية يتوفر فيها الدواء.