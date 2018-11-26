شكرا لقرائتكم خبر عن عباقرة الرياضيات العرب يخوضون منافسات الاولمبياد.. والنتائج الخميس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة) (تصوير: علي الزهراني)

أدى الطلاب والطالبات المشاركون في أولمبياد الرياضيات العربي الأول اختبار المسابقة اليوم (الاثنين)، بإشراف اللجنة العلمية ولجنة سير الاختبارات، وذلك بمقر إقامة الوفود بفندق جدة سوفيتيل.

وأوضح رئيس اللجنة العلمية بالأولمبياد الدكتور فوزي بن أحمد الذكير، أن اختبار المسابقة الخاص بالمرحلة الثانوية أو متفوقي المرحلة المتوسطة هو عبارة عن أربعة أسئلة غير نمطية، أو منهجية تعتمد على قدرة الطالب والطالبة على التعامل مع العلاقات المنطقية الرياضية والصفات الهندسية الإقليدية ونظرية الأعداد.

وعن معايير ترشيح الطلاب والطالبات للاختبار أشار الذكير بأن كل دولة قامت بإجراء اختبارات وتصفيات، لاختيار أفضل طلابها لتمثيلها في هذه المسابقة، حيث تم ترشيح 3 طلاب من كل دولة في الدورة الأولى الحالية للأولمبياد، مبديا أمله أن يتم مضاعفة العدد في كل دولة مستقبلا، بحيث يتم ترشيح ستة طلاب من كل دولة مشاركة، مؤكدا بأن اللجنة العلمية قامت بإعداد الأسئلة بعناية وبصورة سرية في اليومين الماضيين، حيث لم يطلع عليها سوى أعضاء اللجنة العلمية.

يذكر بأن الإعلان عن نتيجة المسابقة سيكون (الخميس) القادم خلال الحفل الختامي، وسيحصل الطلاب والطالبات على ميداليات ذهبية وقضية وبرونزية وشهادات تقدير كل بحسب مركزه في المسابقة.