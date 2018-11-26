شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام التصفيات المؤهلة لجائزة خادم الحرمين في حفظ القرآن بجازان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جازان)

اختتمت أمس (الأحد) تصفيات المسابقة المحلية المؤهلة لجائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في حفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، التي نفذتها الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة جازان، وذلك بجامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة جازان.

وأوضح رئيس الجمعية الدكتور عبدالرحمن بن عمر مدخلي، أن عدد المشاركين في التصفيات على مستوى جمعيات تحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة بلغ 87 متسابقاً ومتسابقة، فيما أشرف على التحكيم في التصفيات 22 معلماً ومعلمة، وأسفرت نتائج التصفيات عن ترشيح ستة فائزين من فرع البنين وست فائزات من فرع البنات للتصفيات الختامية على مستوى المملكة والتي سيحدد موعدها لاحقاً.