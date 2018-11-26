شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق السعودي في مسابقة «هواوي» في الصين يحقق المركز الثالث والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (شنزن)

حقق الفريق السعودي ممثلا بجامعة الملك سعود، المشارك في مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات 2018، التي رعتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، في مدينة شنزن جنوب الصين، المركز الثالث في التصفيات النهائية للمسابقة.

وحصل الفريق السعودي على جائزة الشريك المتميز للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وجائزة الأكاديمية المتميزة لجامعة الملك سعود، إضافة إلى جائزة المشرف المتميز.

وتم اختيار الفائزين في الجولات التأهيلية من بين المشاركين من 10 دول من منطقة الشرق الأوسط، حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين للمشاركة في المسابقة من دول المنطقة 14.748 طالباً تم اختيار 4915 منهم للمشاركة في الجولات التمهيدية، ونجح 214 طالباً في الوصول إلى مرحلة التصفيات النهائية.

يُذكر أن مسابقة تقنية المعلومات والاتصالات انطلقت بالتعاون مع 17 وزارة في 10 دول، وشاركت 226 كلية وجامعة في المسابقة في حين أسهمت 65 كلية وجامعة في إطلاق معارض «هواوي» المتنقلة، كما تمكن 950 طالباً آخر من الحصول على شهادة «مساعد شبكات معتمد» بعد اجتياز الاختبار الخاص بها.