شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة السعودية في القاهرة تدشن هاشتاق «ولي العهد في بلده الثاني مصر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

دشنت سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة المصرية (القاهرة) هاشتاق «#ولي العهد_في_بلده_الثاني_مصر»، على حساباتها المختلفة على منصات التواصل الاجتماعي، بمناسبة الزيارة المرتقبة لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وكانت الرئاسة المصرية قد أعلنت أن الأمير محمد بن سلمان سيصل إلى القاهرة اليوم (الاثنين) وسيعقد جلسة مباحثات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وذلك في زيارة لوطنه الثاني مصر تستغرق يومين.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إنه من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد جولة مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول بعض الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية بين القاهرة والرياض.