شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة المصرية: محمد بن سلمان يصل اليوم في زيارة تستغرق يومين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (القاهرة) ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية نقلا عن الرئاسة المصرية قولها إن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان سيصل إلى مصر اليوم (الاثنين) في زيارة تستغرق يومين. ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية نقلا عن الرئاسة المصرية قولها إن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان سيصل إلى مصر اليوم (الاثنين) في زيارة تستغرق يومين. ونقلت عن بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قوله إن الزيارة ستتضمن عقد جولة مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي «تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلا عن التباحث حول بعض الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك». وبدأ الأمير محمد بن سلمان (الخميس) جولة خارجية تضمنت حتى الآن زيارة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين.



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