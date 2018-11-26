الان تتابع ولي العهد يصل القاهرة اليوم لعقد مباحثات مع السيسي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات

يصل صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، إلى القاهرة، اليوم الإثنين، في زيارة تستغرق يومين.

جاء ذلك وفقًا لما أعلنه المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، مشيرًا إلى أن الزيارة تتضمن عقد جولة مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، والتباحث حول بعض الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض.