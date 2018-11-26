شكرا لقرائتكم خبر العدل تعلن عن وظائف مراقب أمن وسلامة للرجال بالمرتبة الرابعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أعلنت وزارة العدل عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة بالمرتبة الرابعة بمسمى (مراقب أمن وسلامة) للرجال، والتي ترغب بشغلها عن طريق المسابقة الوظيفية ممن يحملون الثانوية العامة مع دبلوم إعدادي مدته سنة في أي تخصص.

واشترطت الوزارة على المتقدم أن يكون حاصلا على دبلوم إعدادي مدته سنة بعد الثانوية العامة، ويلزم إرفاق جميع الوثائق الكترونيا، مع توفر خبرة لمدة أربع سنوات في الخدمة العسكرية أو في الأمن والسلامة، على أن تكون الخبرة في القطاع الخاص مسجلة بالتأمينات الاجتماعية ويلزم إرفاقها الكترونيا، وألا يزيد عمر المتقدم على 35 سنة، وأن يكون سليم البنية والحواس والأعضاء، وألا يكون قد صدر عليه حكم في قضية أمنية، وألا يكون عسكريا على رأس العمل، وفي حال الخدمة العسكرية السابقة يلزم إرفاق وثيقة الفصل.

كما اشترطت الوزارة على المتقدم أن يكون لديه إلمام كامل باستخدام أجهزة الأمن والسلامة، وألا يكون المتقدم متقاعدا أو يشغل نفس المرتبة في أي جهة حكومية، وأن يكون التقديم لمنطقة واحدة فقط ويحدد الرغبات في نطاق المنطقة المتقدم لها، وأن يرفق المسوغات المطلوبة للتقديم عن طريق تحميلها في الرابط المخصص لذلك على أن تكون واضحة، حيث سيستبعد أي طلب لا تكون فيه المستندات واضحة.

وأوضحت الوزارة أن التقديم والتسجيل متاحان عن طريق تعبئة طلب التقديم للمسابقة الكترونيا من خلال موقع وزارة العدل على شبكة الانترنت (http://www.moj.gov.sa) ابتداء من اليوم، ولمدة أربعة أيام حتى نهاية دوام الخميس المقبل.

وأكدت وزارة العدل على المتقدم خلال التسجيل في الموقع ضرورة تحميل المستندات المطلوبة (صور واضحة من شهادة الثانوية العامة والدبلوم المطلوب ومشهد الخدمة العسكرية أو الأمن والسلامة معتمدا بالخبرة المطلوبة مع مراعاة إرفاق سجل خبرات القطاع الخاص في التأمينات الاجتماعية والهوية الوطنية).