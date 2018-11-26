أمير الرياض يطلع على برنامج تطوير وزارة الداخلية

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اطلع أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، على برنامج تطوير وزارة الداخلية الهادف إلى تطوير العمل في مرافق وزارة الداخلية بما في ذلك إمارات المناطق.
وينفذ هذا البرنامج وفق آلية تضمن تطوير الخدمات ورفع كفاءة الإنفاق بتميز وجودة، وتصميم وتنفيذ عالي المستوى، ضمن استراتيجية شاملة ومنظومة عمل مؤسسي تستفيد من الخبرات والممارسات والتجارب المحلية والعالمية .
جاء ذلك خلال اجتماع أمير منطقة الرياض، في قصر الحكم اليوم, مع فريق برنامج تطوير وزارة الداخلية يتقدمهم الرئيس التنفيذي للبرنامج الدكتور زيدان بن خلف العنزي، متمنياً التوفيق للجميع في خططهم وأعمالهم التي تستهدف في المقام الأول المواطن والمقيم والتنمية الشاملة وفق رؤية المملكة 2030.
حضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري.
أمير الرياض يطلع على برنامج تطوير وزارة الداخليةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-11-26
اطلع أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، على برنامج تطوير وزارة الداخلية الهادف إلى تطوير العمل في مرافق وزارة الداخلية بما في ذلك إمارات المناطق.
وينفذ هذا البرنامج وفق آلية تضمن تطوير الخدمات ورفع كفاءة الإنفاق بتميز وجودة، وتصميم وتنفيذ عالي المستوى، ضمن استراتيجية شاملة ومنظومة عمل مؤسسي تستفيد من الخبرات والممارسات والتجارب المحلية والعالمية .
جاء ذلك خلال اجتماع أمير منطقة الرياض، في قصر الحكم اليوم, مع فريق برنامج تطوير وزارة الداخلية يتقدمهم الرئيس التنفيذي للبرنامج الدكتور زيدان بن خلف العنزي، متمنياً التوفيق للجميع في خططهم وأعمالهم التي تستهدف في المقام الأول المواطن والمقيم والتنمية الشاملة وفق رؤية المملكة 2030.
حضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري.
26 نوفمبر 2018 - 18 ربيع الأول 1440
03:12 PM
يستند إلى آلية تضمن رفع كفاءة الإنفاق بتميز وجودة
اطلع أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، على برنامج تطوير وزارة الداخلية الهادف إلى تطوير العمل في مرافق وزارة الداخلية بما في ذلك إمارات المناطق.
وينفذ هذا البرنامج وفق آلية تضمن تطوير الخدمات ورفع كفاءة الإنفاق بتميز وجودة، وتصميم وتنفيذ عالي المستوى، ضمن استراتيجية شاملة ومنظومة عمل مؤسسي تستفيد من الخبرات والممارسات والتجارب المحلية والعالمية .
جاء ذلك خلال اجتماع أمير منطقة الرياض، في قصر الحكم اليوم, مع فريق برنامج تطوير وزارة الداخلية يتقدمهم الرئيس التنفيذي للبرنامج الدكتور زيدان بن خلف العنزي، متمنياً التوفيق للجميع في خططهم وأعمالهم التي تستهدف في المقام الأول المواطن والمقيم والتنمية الشاملة وفق رؤية المملكة 2030.
حضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري.
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المصدر : الخليج 365
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